Наложиха запор на самолет, с който наемниците на Хорациу Потра са били транспортирани в Конго

Прокурорите в Букурещ наложиха 60-дневен съдебен контрол на румънския предприемач Юрген Фаф, чиято авиокомпания FlyLili е превозила в Конго наемниците на Хорациу Потра. Потра бе задочно изправен пред съда днес заедно с бившия кандидат за президент Калин Джорджеску за действия срещу конституционния ред, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Прокурорите също така наложиха 60-дневен съдебен контрол на още един администратор в рамките на авиокомпанията, както и запор на самолет тип AIRBUS A319-112, собственост на ФлайЛили.

Прокуратурата към съда на букурещкия Първи сектор обяви, че е разширила наказателните действия срещу двамата обвиняеми за престъплението данъчни измами в продължителна форма. Официални представители на прокуратурата уточниха, че става дума за Юрген Фаф и неговия съдружник.

Според извършените до момента разследвания в периода 20 февруари 2024 г.-25 юни 2025 г. в качеството си на администратори на фирма за въздушен превоз на пътници те не са превеждали в съответния срок към държавния бюджет сумите, представляващи данък върху доходите, здравни и социални осигуровки, които били удържани за сметка на служителите. В резултат на това са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 12 342 954 леи (около 2,37 милиона евро), които са възстановени частично, се посочва в прессъобщение на прокуратурата.

С цел възстановяване на причинените щети прокурорите са наложили запор на самолет тип AIRBUS A319-112, собственост на авиокомпанията.

Хорациу Потра, който е бивш член на френския Чуждестранен легион, е обвинен заедно с бившия крайнодесен кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску и 20 наемници в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, неспазване на режима на оръжията и боеприпасите, неправомерно използване на пиротехнически средства и обществено подстрекаване.

Според магистратите Потра и неговата група наемници са възнамерявали да се инфилтрират в протестите, организирани веднага след анулирането на президентските избори на 6 декември 2024 г., за да предизвикат хаос в Букурещ. Планът за действие е бил разработен от самия Калин Джорджеску и негови близки сътрудници по време на тайна среща, която се е състояла на 7 декември в конна база в Илфов, твърдят прокурорите. Властите обаче са разполагали с информация за този план и са спрели мъжете на път към Букурещ.

Години наред Хорациу Потра, който бе обявен за международно издирване през юли тази година, е ръководел бизнес, чрез който изпращал румънци в Демократична република Конго и други африкански държави, за да се бият там като наемници, отбелязва агенция Медиафакс.

Румънските наемници в Конго, мнозинството от които са бивши военни или бивши участници в Чуждестранни легион, са били набирани от Потра, за да се борят на страната на правителството на Конго срещу бунтовниците от групировката M23. Те получавали заплата около 5000 долара и осигурявали обучение, охрана и военна подкрепа на фронта.

След загубата на град Гома през януари 2025 г., когато близо 300 румънци бяха принудени да се предадат и да бъдат репатрирани, Хорациу Потра е участвал със свои наемници и в други театри на военни действия в Африка, посочва още агенцията.