Председателят на турския парламент: Израел работи за дестабилизирането на Кипър

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш заяви, че Израел се опитва да дестабилизира Кипър. Той добави, че турските власти са засекли доставки на военна техника от Израел към бази в южната част на острова, съобщи ТРТ Хабер, цитиран от БТА.

По-рано днес Куртулмуш проведе среща в сградата на Меджлиса в Анкара с кметски наместници и представители на властите в Северен Кипър. На събитието присъства и вътрешният министър на Турция Али Йерликая.

„Експанзионистичните планове на ционисткото израелско правителство винаги включват и Кипър. За тях той също е част от дневния им ред. Именно заради това те не искат мир и стабилност в Кипър и нямат желание кипърските турци да бъдат спокойни и се опитват да създадат всякакви раздори и проблеми в региона и чрез определена подкрепа да приведат в съответствие собствените си ционистки цели с експанзионистичния, подкрепящ EOKA (организация, бореща се за обединение на Кипър с Гърция) кипърски народ в южната част на острова", заяви Куртулмуш по време на срещата, като подчерта, че наскоро турските власти са засекли доставки на военна техника и боеприпаси от Израел в бази в южната част на Кипър.

Кипър е разделен от 1974 г., когато на 15 юли срещу тогавашния кипърски президент архиепископ Макариос е извършен преврат от местни гръцки националистически кръгове, които се стремят към обединение на острова с Гърция. В отговор на 20 юли същата година турски военни части нахлуват на острова, като се позовават на позицията на Турция като страна-гарант за политическия статут на Кипър. Турската армия окупира около една трета от Кипър, където през 1983 г. е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава призната само от Анкара. Досегашните преговори за обединение на разделения остров остават без резултат, като следващият кръг от разговорите по кипърския въпрос ще се проведе на 16 и 17 юли в Ню Йорк.

Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО. Докато Република Кипър и Гърция настояват решението да се търси чрез двузонална двуобщностна федерация, както е предвидено и в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, кипърските турци и Турция настояват за решение чрез две държави.