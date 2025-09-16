"Хамас": Нетаняху е отговорен за съдбата на израелските заложници в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палестинското ислямистко движение „Хамас" обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху носи отговорност за съдбата на израелските заложници в ивицата Газа след започването на наземната израелска операция в града, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Военнопрестъпникът Нетаняху" носи цялата отговорност за животите на "затворниците си в ивицата Газа", каза "Хамас" в комуникационното приложение "Телеграм".

"Хамас" нарича израелските заложници "затворници", пояснява ДПА.

"Хамас" каза още, че "американското правителство носи директна отговорност за ескалацията на бруталната война на унищожението в ивицата Газа.

САЩ подкрепят "политика на заблуда, целяща да прикрие военните престъпления на окупационната сила, на които светът е свидетел вече почти две години", заяви палестинското движение.