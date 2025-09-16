Лукашенко помилва 25 затворници, включително и някои, осъдени за екстремизъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Беларус Александър Лукашенко помилва още 25 затворници, включително някои, осъдени за екстремизъм, по-малко от седмица след освобождаването на 52 затворници в Минск след призиви от американския президент Доналд Тръмп, съобщават беларуски държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Беларуската новинарска агенция БелТА съобщи, че са помилвани 12 жени и 13 мъже.

Имената на помилваните не бяха оповестени. Съобщава, че 19 от тях са на възраст под 40 години. Много от тях имат деца, а една от осъдените е многодетна майка. Един от помилваните е извършил престъпление, докато е бил непълнолетен.