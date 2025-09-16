ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел за планираните от ЕК санкции: Непропорциона...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21309693 www.24chasa.bg

Лукашенко помилва 25 затворници, включително и някои, осъдени за екстремизъм

1708
Александър Лукашенко КАДЪР: Ютуб/Bloomberg Television

Президентът на Беларус Александър Лукашенко помилва още 25 затворници, включително някои, осъдени за екстремизъм, по-малко от седмица след освобождаването на 52 затворници в Минск след призиви от американския президент Доналд Тръмп, съобщават беларуски държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Беларуската новинарска агенция БелТА съобщи, че са помилвани 12 жени и 13 мъже.

Имената на помилваните не бяха оповестени. Съобщава, че 19 от тях са на възраст под 40 години. Много от тях имат деца, а една от осъдените е многодетна майка. Един от помилваните е извършил престъпление, докато е бил непълнолетен.

Александър Лукашенко КАДЪР: Ютуб/Bloomberg Television

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)