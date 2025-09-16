ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел за планираните от ЕК санкции: Непропорциона...

Сергей Рябков: Москва и Минск подхождат отговорно към въпросите, свързани с ядрени оръжия

1520
Сергей Рябков СНИМКА: Х/@IranObserver0

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Москва и Минск подхождат отговорно към въпросите, свързани с потенциалното използване на ядрени оръжия, предадоха Ройтерс и БТА, като се позовава на агенция Интерфакс.

Русия и Беларус приключват съвместните си военни учения "Запад 2025". Двете страни твърдят, че целта им е да тестват бойната готовност и отбранителните си способности, въпреки че ученията предизвикаха загриженост сред съседните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че ученията включват репетиции за изстрелване на руски тактически ядрени оръжия, както и планиране на потенциалното използване на руската хиперзвукова ракета "Орешник".

