Няколко страни от ЕС искат най-тежките възможни санкции срещу Русия

Държави от ЕС искат санкции срещу Русия Снимка: Пиксабей

Няколко страни членки на ЕС искат да бъдат наложени най-тежките възможни санкции срещу Русия, съобщи днес датският министър по европейските въпроси Мари Биере на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в Брюксел, като уточни, че Дания е сред тях, информира БТА.

По нейните думи предстои да се види дали предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия ще съдържа такива мерки. Биере добави, че Датското председателство на Съвета на ЕС очаква скоро да разполага с предложението и да го постави на гласуване. Тя не уточни дали може да се очаква предложение за въвеждане на ограничения за издаване на визи за руски граждани.

Говорихме днес за това, че Русия представлява заплаха за ЕС, че трябва да покажем решимост, да имаме общ подход и да повишим натиска над Москва, както и подкрепата за Киев, каза министърът. Това е приоритет за Датското председателство, добави Биере.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос посочи, че до края на годината Украйна и Молдова ще бъдат готови да започнат преговорите за присъединяване към ЕС. Тя поясни, че дори дотогава Съветът на ЕС да не приеме решение за начало на преговорите, техническата работа ще продължи, за да може, когато има решение, преговорите да се водят едновременно по всички точки.

