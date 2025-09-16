ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ възстановиха напълно статута на Унгария в рамките на Програмата за безвизово пътуване

Унгария Снимка: pixabay

САЩ възстановиха пълното участие на Унгария в Програмата за безвизово пътуване (Visa Waiver Program), управлявана от американското министерство на вътрешната сигурност, след като унгарското правителство взе мерки за отстраняване на пропуските в сигурността. За това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на американското посолство в Будапеща.

Решението е един от първите осезаеми признаци за подобряване на отношенията между Унгария и САЩ, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.

Унгарският премиер Виктор Орбан отдавна е съюзник на Тръмп.

