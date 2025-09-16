ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел за планираните от ЕК санкции: Непропорциона...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21309888 www.24chasa.bg

Арестуваха мъж, пуснал дрон над замъка Уиндзор ден преди посещението на Тръмп

2020
Дрон СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Мъж бе арестуван днес, след като в близост до замъка Уиндзор е бил забелязан летящ дрон, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Информацията за ареста бе разпространен ден преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

Британската полиция заяви, че мъжът е задържан по подозрение в нарушаване на ограниченията по отношение на въздушното пространство, въведени като част от засилените мерки за сигурност.

Визитата на Тръмп ще включва официална вечеря в замъка утре, организирана от британския крал Чарлз Трети.

Задържаният мъж е на 37 години и живее в предградие на Лондон. Той е понастоящем в ареста.

Ограниченията във въздушното пространство ще останат в сила до четвъртък.

Полицията съобщи още, че за гарантиране на сигурността по време на визитата Уиндзор се наблюдава от въздуха, по улиците са разположени въоръжени служители, а по река Темза патрулират полицейски екипи.

Дрон СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)