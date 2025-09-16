Путин наблюдава руско-беларуските учения в Нижегородска област (Снимки)

Руският президент Владимир Путин пристигна по-рано днес на полигона "Мулино" в Нижегородска област, за да наблюдава съвместните руско-беларуски военни учения "Запад 2025", предадоха Ройтерс и руската новинарска агенция ТАСС. Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Облечен във военна униформа, Путин изслуша доклади на министъра на отбраната Андрей Белоусов и на негов заместник. Путин заяви, че маневрите "Запад 2025" имат за цел да отработят елементи от отбраната на Съюзната държава на Русия и Беларус. Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

"Целта на учението е да се отработят всички необходими елементи за безусловна защита на суверенитета и териториалната цялост, за защитата от всякаква агресия на Съюзната държава", заяви руският президент, обръщайки се към участниците в маневрите. По думите му елементите от ученията се провеждат на 41 полигона, като в тях участват 100 хиляди военнослужещи и около 10 хиляди оръжейни системи и оборудване. Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

"Освен това се използва съвременна технология, прилагана в практическата бойна дейност, а плановете на ученията се основават на опита, натрупан при провеждането на специалната военна операция. Има около 10 хиляди образци на различно оборудване, включително 333 летателни апарата: тактическа авиация, стратегическа авиация и военнотранспортна авиация. Използват се и повече от 247 кораба: надводни, подводни и спомагателни", подчерта Путин, цитиран от БТА. Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс