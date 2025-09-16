Ще искат смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк, получи официално обвинение

Тайлър Робинсън е обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк. 22-годишният младеж от Вашингтон, Юта, е обвинен в престъпления, включващи умишлено убийство и възпрепятстване на правосъдието, пише "Скай нюз".

Твърди се, че Робинсън е наредил на съквартиранта си да изтрие уличаващи текстове за убийството и да мълчи, ако бъде разпитан от полицията.

Прокуратурата заяви, че ще поиска смъртно наказание.

31-годишният Кърк беше убит в сряда по време на един от митингите си в Университета "Вали" в щата Юта. Политическият активист, близък съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, загина, след като беше прострелян в шията.

Робинсън беше задържан без право на освобождаване под гаранция от момента на ареста си. Разследващите разговаряха с роднините на Робинсън и изпълниха заповед за претърсване на дома му, който се намира на 385 км югозападно от мястото на стрелбата.