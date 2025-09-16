ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Испания: В София на Ямал били инжекция, за да из...

Кораб, превозващ судански бежанци, се запали край Либия, около 50 са загинали

2296
МОМ съобщи също, че е била предоставена медицинска помощ на 24 оцелели след злополуката СНИМКА: Pixabay

Международната организация по миграция (МОМ), която е част от системата на ООН заяви, че поне 50 от пътуващите 75 судански бежанци са загинали, след като корабът, който ги е превозвал, се е запалил край бреговете на Либия в неделя, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

МОМ съобщи също, че е била предоставена медицинска помощ на 24 оцелели след злополуката. 

Либия се превърна в транзитен маршрут за мигранти, бягащи от конфликти и бедност към Европа през Средиземно море, след падането на режима на либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г., отбелязва Ройтерс.

