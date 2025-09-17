Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна снощи на държавно посещение във Великобритания, съобщи Би Би Си.

Той е придружаван от съпругата си Мелания, предаде БТА.

Това е безпрецедентна, втора държавна визита на Тръмп във Великобритания. Първата се състоя през 2019 г. - по време на първия му президентски мандат. Тогава Тръмп бе гост на кралица Елизабет Втора, която почина през 2022 г., а сега негов домакин ще синът ѝ - крал Чарлз Трети.

САЩ и Великобритания са близки съюзници и представители на двете страни често говорят за "специална връзка" между тях.

Самолетът на Тръмп "Еърс Форс 1" кацна на летище Станстед в Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време) вчера. Американският президент бе посрещнат от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи Франс прес.

Би Би Си посочва, че президентът и първата дама на САЩ ще прекарат нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Посещението днес и утре ще бъде белязано от редица тържествени прояви.

Преди да отпътува от Вашингтон вчера, Тръмп каза, че за него е "голяма чест" да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път, отбелязва АФП.