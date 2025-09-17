Израел започна сухопътната си операция в град Газа

Израел най-накрая започна вчера дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа. Преди това израелската армия нанесе през нощта поредица масирани удари като подготовка за началото на настъплението, което има за цел да бъде нанесен съкрушителен удар на "Хамас" - палестинското ислямистко движение, чиято изненадваща атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика войната в ивицата Газа.

Още миналия месец израелската армия обяви плановете си да установи контрол върху Газа - най-големия град в едноименната ивица. Смята се, че "Хамас" продължава да има бойци и инфраструктура там, въпреки че понесе тежки удари от началото на войната преди близо две години.

Операцията бе предшествана от спорове между израелското политическо ръководство и военно командване, като второто в крайна сметка успя да убеди първото да се откаже от плановете си за установяване на контрол върху цялата ивица, като предупреди, че цената за това би била твърде висока.

Град Газа, който се намира в северната част на едноименната ивица, имаше преди началото на конфликта над 590 хиляди жители - т. е. близо една четвърт от цялото население на тази тясна, изключително гъстонаселена територия с площ от едва 365 квадратни километра на брега на Средиземно море. Смята се, че в хода на войната там са се струпали близо един милион души.

Изпълнявайки заповеди на политическото ръководство, израелската армия "разшири наземната операция в бастиона на "Хамас" град Газа", заяви вчера неин говорител, цитиран от ДПА.

Той обясни, че става въпрос за "постепенни маневри", включващи както военновъздушни, така и сухопътни сили, с цел ликвидиране на бойците на палестинското ислямистко движение, криещи се в обширната мрежа от тунели под най-големия град в ивицата Газа.

Преди това израелската армия подложи града на масирани въздушни удари през нощта.

"Газа гори", написа в "Телеграм" израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Асошиейтед прес. Той се зарече, че Израел няма да спре, "докато мисията не бъде изпълнена".

Палестинци, бягащи от град Газа, разказаха пред Би Би Си, че бомбардировката е била изключително ожесточена.

ЯВНО ВОЕННО ПРЕВЪЗХОДСТВО НА ИЗРАЕЛ

По данни на Израел в града има до 3 хиляди боеспособни членове на "Хамас", отбелязва ДПА.

Срещу тях израелската армия е разположила две дивизии, съставени както от редовни войници, така и от резервисти, каза говорителят Авихай Адрае.

Една дивизия обикновено се състои от 10-15 хиляди военнослужещи, посочва ДПА.

Впрочем се смята, че палестинското ислямистко движение, което установи контрол върху ивицата Газа преди близо две десетилетия, е разполагало с 25-30 хиляди бойци преди началото на войната. Още през август миналата година Израел обяви, че е убил над половината от тях - поне 17 хиляди, отбелязва Би Би Си.

Тези данни не може да бъдат проверени по независим път. При всички положения обаче "Хамас" понесе много тежки удари, като почти цялото му политическо и военно ръководство бе убито от израелската армия. Показателно е, че ракетният обстрел от Газа по Израел на практика спря, а силите на палестинското ислямистко движение стигат за спорадични атаки като тази в Йерусалим миналата седмица.

АСИМЕТРИЧЕН КОНФЛИКТ

И макар конкретно при това нападение да бяха убити шестима души, е видимо, че не може да става и дума за равностойна военна съпротива. Налице са всички признаци за т. нар. асиместричен конфликт, при който няма истинска фронтова линия и открити сражения.

Това обаче дава известно предимство на по-слабата страна, в случая "Хамас", която може да извършва изненадващи атаки и да нанася болезнени загуби на противника, макар на практика да няма никакви шансове за победа.

Впрочем Авихай Адрае изрази очакване операцията да е сложна и предупреди за "много предизвикателства".

Друг говорител на израелската армия - Ефи Дефрин, прогнозира, че сухопътната офанзива ще продължи дълго време.

Ще са необходими няколко месеца, за да поемем контрол върху най-важните райони в Газа. След това унищожаването на инфраструктурата на терористичните организации в града ще отнеме още няколко месеца, каза Дефрин.

Този говорител на израелската армия посочи, че "обширна мрежа от тунели минава под улиците, свързвайки командни центрове, ракетни установки и складове за оръжие". "Всички те са умишлено скрити под цивилни и гражданска инфраструктура", подчерта той.

ВСЕ ПО-ОСТРИ КРИТИКИ

Израелската военна операция в Газа обаче е критикувана все по-остро от международната общност заради високата човешка цена и многобройните жертви.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк поиска вчера "касапницата" да спре и добави, че се увеличават "доказателствата за геноцид", предаде Франс прес.

"Това, което се случва в Газа днес, е ужасяващо. Ставаме очевидци на масирано разрушаване на квартали, на систематично разрушаване на град Газа", каза от своя страна генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от ДПА.

Разследваща комисия на Съвета на ООН по правата на човека дори квалифицира случващото се в Газа като "геноцид" - обвинение, което бе отхвърлено категорично от Израел.

Израелската армия от своя страна увери, че ще направи всичко възможно, за да гарантира безопасността както на останалите заложници, държани в ивицата Газа, така и на цивилните в едноименния град. По нейни данни около 40% от цивилните, намиращи се в град Газа (т. е. повече от 350 000 души) вече са се вслушали в призива ѝ да се евакуират.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И така, по всичко изглежда, че израелската сухопътна операция в град Газа ще продължи с пълна сила поне няколко месеца. Това несъмнено ще отслаби още повече "Хамас". Един асиметричен конфликт в толкова гъстонаселен град и предполагаемото смесване на бойци и инфраструктура на палестинското ислямистко движение с цивилното население и жилища обаче предизвиква сериозни опасения за високата цена, която ще платят мирните жители на ивицата Газа, която вече до голяма степен е превърната в руини. Т. е., на практика е необходимо да бъдат евакуирани всички цивилни - перспектива, която изглежда твърде хипотетична.

Има въпроси и за смисъла на операцията от военна гледна точка, при условие че вече трудно може да се говори за "Хамас" като единна военна единица. Израелската армия би могла да неутрализира ефикасно оставащите клетки и инфраструктура на палестинското ислямистко движение в град Газа само ако цивилните бъдат евакуирани.

Тревога буди и съдбата на десетките израелски заложници, за които се смята, че са живи.