Активисти прожектираха върху замъка Уиндзор снимки на Тръмп с Джефри Епстийн (Снимки, видео)

1932
Доналд Тръмп с осъдения педофил Джефри Епстийн Снимка: Снимка: Twitter/@mmpadellan

Активисти, протестиращи срещу държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания, прожектираха снощи върху една от кулите на замъка Уиндзор негови снимки с покойния финансист Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления, предаде Франс прес.

Местната полиция съобщи, че е арестувала четирима души във връзка със случая, предаде БТА.

Британската активистка група "Водени от магарета" (Led by Donkeys), чието име бе изписано по време на прожекцията, продължила няколко минути, често организира хумористични кампании, за да търси отговорност от политици, отбелязва АФП.

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше срещу него да започне процес по обвинения в трафик на непълнолетни момичета. Делото бе прекратено след смъртта му.

Миналата седмица британският посланик във Вашингтон Питър Манделсън бе уволнен заради връзките си с Джефри Епстийн.

Името на президента на САЩ също бе замесено в скандала, но той отрича да има каквото и да било отношение към предполагаемите престъпления на покойния американски милионер.

Очаква се хиляди хора да протестират днес в Лондон срещу безпрецедентното, второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания, по време на което той планира да избягва столицата и публичността като цяло, посочва Франс прес.

Десетки активисти се събраха пред замъка Уиндзор вчера следобед - още преди самолетът на американския президент да кацне на летище Станстед.

Освен това природозащитници прекъснаха вечеря, дадена от асоциация, свързана с Републиканската партия на Тръмп. Една активистка обвини американския президент, че води света "по пътя на фашизма и на климатичния колапс".

За днес е предвидено британският крал Чарлз Трети и кралица Камила да приемат Тръмп и съпругата му Мелания в замъка Уиндзор, на около 35 километра западно от Лондон.

