7 обвинения за заподозрения за убийството на Чарли Кърк, прокурорите искат смъртна присъда

Американската прокуратура повдигна обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу заподозрения за убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, предаде ДПА, като се позова на прокурор Джеф Грей от щата Юта, където бе извършено покушението.

Грей обяви на пресконференция вчера, че прокуратурата ще поиска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Робинсън, предаде БТА.

На Робинсън са повдигнати общо седем обвинения, включително във възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели. Според прокуратурата убийството е било извършено при утежняващи вината обстоятелства, тъй като Кърк е бил взет на прицел заради политическите си възгледи и освен това стрелецът е знаел, че на мястото присъстват деца, които може да видят с очите си как бива отнет човешки живот.

Прокурор Грей спомена конкретни доказателства срещу Робинсън като негово ДНК на местопрестъплението и записи от охранителни камери.

"Убийството на Чарли Кърк е американска трагедия", каза в заключение той, цитиран от Асошиейтед прес.

Няколко часа по-късно Робинсън бе изправен пред съда за първи път, съобщи Франс прес.

Съдия Тони Граф прочете обвинителния акт и насрочи следващото заседание за 29 септември. Робинсън не показа особени емоции, като само кимаше с глава от време на време.

Обвиняемият, чийто точен мотив остава загадка, обяснил пред свои роднини действията си с омразата, която според него е разпространявал Чарли Кърк, подчерта по-рано на пресконференцията прокурор Грей, цитиран от АФП.

Законодателството на консервативния щат Юта предвижда възможност за смъртна присъда. Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна призова по делото за убийството на Чарли Кърк да бъде постановено именно най-тежкото наказание, припомня ДПА.

Кърк, който щеше да навърши 32 години следващия месец, бе виден привърженик на републиканеца Тръмп. Той бе определен от Франс прес като гласа на тръмпизма сред младите американци.

Съответно убийството на Кърк, който имаше милиони последователи, но и много критици, оказва огромно политическо въздействие в САЩ, отбелязва ДПА.

Губернаторът на щата Пенсилавия, демократът Джош Шапиро, призова лидерите на страната "да обърнат тенденцията" и да отхвърлят отмъщението, за да бъде сложен край на политическото насилие, предаде АП.

Шапиро обвини Тръмп, че използва случая за свои политически цели, и коментира, че президентът не е издържал теста за политическо лидерство.

Чарли Кърк бе убит с един куршум във врата на 10 септември, докато изнасяше лекция в университет в щата Юта.