Литва ще обучава деца как да използват дронове

Министерството на отбраната на Литва откри първото от общо девет училища в страната, в които деца, навършили 10 години, и възрастни ще се учат да пилотират, сглобяват и програмират дронове, предаде Ройтерс, цитирани то БТА.

"Става въпрос за изграждане на военни отбранителни способности, което Литва взема много насериозно, тъй като граничи с Русия и Беларус", заяви заместник-министърът на отбраната Томас Годляускас.

Децата и другите участници ще бъдат обучавани да управляват дронове с видеопредаване, квадрокоптери и еднокрилни дронове, каза учителят Миндаугас Тамосайтис.

В училището в Таураге, намиращо се на 20 километра от руския ексклав Калининград, децата се упражняват във виртуални полети на компютри. Едно момче на тренировъчното поле се упражняваше да лети с минидрон нагоре и надолу под наблюдението на учителите, като понякога го разбиваше в земята.

Децата са ентусиазирани, каза учителят им.

Членуващата в НАТО Литва поиска от алианса да укрепи въздушната ѝ отбрана, след като през лятото два руски дрона се разбиха там, след като пресякоха границата от Беларус.

Миналия петък НАТО обяви планове за укрепване на отбраната на източния фланг на Европа, два дни след като Полша свали дронове, които бяха нарушили въздушното ѝ пространство, при първия известен случай от този вид от началото на войната на Русия в Украйна.