Единият от задържаните за дрона над правителствени сгради във Варшава е украинец

Недко Георгиев СНИМКА: НОВА ТВ

Задържаните за дрона над правителствени сгради във Варшава са 21-годишен украинец и 17-годишно момиче от Беларус. Това обяви в ефира на „Здравей, България" журналистът Недко Георгиев, който живее в Полша.

Инцидентът с дрон над президентската резиденция „Белведере" във Варшава предизвика напрежение не само в полското общество, но и в НАТО. Първоначалните съобщения за нахлуване на неизвестен летателен апарат в силно охраняваната зона около „Лаженки-Кролевске" бързо ескалираха, след като полските власти задържаха млади граждани.

„Задържаните са си деца. Става въпрос за това, че е имало действително някакъв дрон над Белведере. Това е президентската резиденция в един парк, който се казва Лаженки. Това е една от най-добре охраняваните зони във Варшава, защото съвсем близо от другата страна на улица се намира Министерският съвет", поясни той.

Случаят допълнително изостри политическите напрежения във Варшава. Президентската институция е свързана с бившата управляваща партия „Право и справедливост" (ПиС), докато настоящото правителство на Доналд Туск е доминирано от центристки и либерални сили.

„Докато при голямата атака на 9 и 10 септември, когато въздушното пространство на Полша беше нарушено от 19 до 23 руски дрона, тогава имаше едно така мнимо обединение на двата лагера, сега пак започнаха да се джавкат", отбеляза Георгиев.

