Мирни шествия в Северна Македония на шестия месец от трагедията в Кочани (Снимки, видео)

В редица градове в Северна Македония се проведоха митинги, отбелязващи шестия месец от трагедията в дискотека „Пулс" в Кочани, при която загинаха 62-ма души, а близо 200 бяха ранени, предаде БГНЕС.

В Кочани шествието се проведе под мотото „62 ангела - вечна светлина в сърцата ни" в „Парка на революцията".

В чест на починалите бяха запалени свещи във формата на кръст и сърце, а около 21:00 часа (местно време) във въздуха полетяха 62 балона с имената на жертвите. След това присъстващите граждани направиха звездно небе, включвайки фенерите на мобилните си телефони.

Семействата, роднините и приятелите, на жертвите от пожара в Кочани, запалиха свещи на градския площад в Щип, за да отдадат почит на 62-мата загинали, включително петима жители на Щип.

Семействата на жертвите заявиха, че събитието тази вечер е, „за да изпратим светлина към загиналите в „Пулс".

„Нека им изпратим послание, нека им изпратим светлина, за да видят, че не са забравени! Щип не забравя! Кочани, ние сме с теб! Звездно небе като послание, че светлината съществува дори в най-мрачните дни", казват семействата на загиналите.

В столицата Скопие мотото на митинга беше „Шест месеца без справедливост за Кочани".

Организаторите, инициативата „Кой е следващият", са поставили пощенска кутия на площада, в която всеки може да остави съобщение за семействата на жертвите. Съобщенията, които имат за цел да покажат на семействата, че не са сами в мъката си, ще бъдат занесени в Кочани следващата седмица.

В съобщението за митинга инициативата казва, че пожарът в Кочани не е инцидент, нито трагедия, а клане - брутално убийство, причинено от нефункциониращи институции и партийната система. Те са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва и изнудва.

Пожарът в дискотека „Пулс" стана на 16 март в ранните сутрешни часове. При него загинаха 62 души и бяха ранени около 200. Държавният прокурор Люпчо Кочевски информира на пресконференция на 13 юни, че е повдигнат обвинителен акт за пожара в Кочани, който включва 34 физически и 3 юридически лица. Те са преследвани за тежки престъпления срещу обществената безопасност. Сред обвиняемите са собственици на барове, управители, инспектори, кметове, охранители и държавни служители. Поради недостатъчни доказателства производството е спряно за общо 11 души, включително двама бивши министри.