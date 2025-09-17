ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионер открадна 9 бутилки алкохол от магазин

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21311802 www.24chasa.bg

Пожарът в съоръженията за съхранение на гориво на Запорожката атомна електроцентрала е потушен

1180
Запорожката АЕЦ в Украйна Снимка Уикипедия

Пожарът, избухнал в района на горивните складове на Запорожката атомна електроцентрала след украинска атака, е потушен, съобщи РИА Новости.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи вчера, че екипът ѝ в централата е чул обстрел в близост до обекта и е видял черен дим, издигащ се от три места в околността, предаде БТА.

От екипа на МААЕ, който е разположен в най-голямата атомна електроцентрала в Европа, са чули стрелба в района. От три близки места се издигал черен дим, съобщиха инспекторите на ядрения регулатор на ООН, посочва Ройтерс.

Екипът е бил уведомен, че неуточнен брой снаряди са паднали на около 400 метра от склад за съхранение на дизелово гориво, който се намира извън самата централа.

"Въпреки че няма съобщения за жертви или щети по оборудването, инцидентът за пореден път подчерта постоянните заплахи за ядрената безопасност и сигурност", коментира генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. – малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

Запорожката АЕЦ в Украйна Снимка Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание