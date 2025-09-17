Правозащитни организации призовават за намеса в Газа след доклада на ООН за геноцид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хуманитарни организации призоваха световните лидери да положат повече усилия за спиране на войната между Израел и "Хамас" и предупредиха, че бездействието ще струва още човешки животи, предаде ДПА. Организациите отправиха призива си преди Общото събрание на ООН следващата седмица.

"Страните трябва да използват всички налични политически, икономически и правни инструменти, за да се намесят", казаха групите в изявление, публикувано от организацията "Спасете децата" от името на над 20 хуманитарни агенции в Газа.

"Световните лидери се провалят в действията. Фактите се игнорират. Доказателствата се отхвърлят. И като последица все повече хора биват убити", пише в изявлението.

Организациите казаха, че страните членки на ООН приемат задълженията си съгласно хуманитарното право като незадължителни, което създава опасен прецедент, предаде БТА.

"Един ден историята ще се произнесе за сегашния момент като за момент на изпитание за човечеството. И ние се проваляме. Предаваме хората в Газа, предаваме заложниците и не изпълняваме своя общ морален дълг", пише в документа.

Сред подписалите се организации са "Лекари без граници", "Кер интернешънъл", Норвежкият съвет за бежанците и "Оксфам интернешънъл".

Призивът им е публикуван ден след като експерти от комисия на ООН за човешките права стигна до заключението, че военната офанзива на Израел в Газа има за цел да унищожи палестинския народ и представлява геноцид.

Израел осъди доклада като скандален и заяви, че войната е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилните, и обвини палестинската групировка, че използва цивилни като човешки щит.

Правозащитните групи казаха, че международната общност игнорира факти и твърдения на очевидци, което влошава условията за мирните жители. "Срещнахме се със семейства, които ядат животинска храна, за да оцелеят, и варят листа, които дават за ядене на децата си", казват организациите.