Тръмп събира Републиканската партия на извънреден конгрес преди междинните избори през 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Републиканската партия ще организира извънреден конгрес преди парламентарните избори през есента на 2026 г., съобщи Франс прес. Според американската преса Демократическата партия също обмисля голяма конференция в същия период.

В най-новата американска история двете големи партии организират подобни конгреси само когато излъчват своите кандидати за президентските избори, които се провеждат на всеки четири години, предаде БТА.

„Републиканците ще организират конгрес преди междинните избори, за да покажем всички велики неща, които сме постигнали", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл", обещавайки „вълнуващо" събитие.

Няколко американски медии посочват, че опонентите му от Демократическата партия може да предприемат същия ход.

„За следващата година се обсъждат няколко варианта, включително организирането на голямо събрание", заяви говорител на Демократическата партия пред изданието "Хил".

Републиканската партия в момента контролира и двете камари на Конгреса, но с крехко мнозинство. Изборите през ноември 2026 г., на които ще бъдат подменени всички места в Камарата на представителите и една трета от местата в Сената, ще се отразят върху втората половина от мандата на Тръмп, въпреки че той демонстрира управленски стил, който до голяма степен заобикаля законодателния орган, отбелязва АФП.

Междинните избори дават повод за ожесточени спорове в някои щати около разпределението на избирателните райони. Тексас, например, прие нова избирателна карта с цел да гарантира консервативния контрол над този голям южен щат, с подкрепата на Доналд Тръмп.

В своята крепост Калифорния демократите решиха да отговорят със същата стратегия. Демократичният губернатор Гавин Нюсъм начерта избирателна карта, която дава на левицата до пет допълнителни места, за да неутрализира предимството на републиканците в Тексас.