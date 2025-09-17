ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

Годишно в Белгия се "изпират" по 16 млрд. евро, сочат данни на национална им банка

Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

За година в Белгия се "изпират" по 16 милиарда евро, сочат данни на Белгийската национална банка, цитирани в местни медии. Миналата година 90 хиляди съмнителни декларации за имуществено състояние са били предадени на финансовите власти за проверка, като 1300 са били насочени към прокуратурата и са засягали произхода на общо 1,5 млрд. евро.

Данните са били представени вчера на заседание на парламентарна комисия, посветено на отговорностите на банките в подобни случаи. Изслушването на представители на най-големите банки в страната е свързано с разследването срещу бившия белгийски еврокомисар по правосъдието и бивш белгийски вицепремиер Дидие Рейндерс. По-рано тази година Рейндерс бе разпитан по съмнения за търговия с влияние и незаконно обогатяване с един милион евро, предаде БТА.

Белгийската прокуратура преди няколко дни възобнови дело за пране на пари срещу руския олигарх Олег Дерипаска, за когото се твърди, че е бил свързан с Рейндерс. Делото срещу Дерипаска е било прекратено, докато Рейндерс е бил действащ министър.

Белгия.

