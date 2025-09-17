ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

В Северна Гърция ще се проведе военно учение

Военен Снимка: pixabay

Ще се проведе съвместно учение за подготовка в североизточната гръцка област Еврос и Егейско море. Това нареди началникът на гръцката национална отбрана ген. Димитриос Хупис, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Според прессъобщение от Генералния щаб на гръцката национална отбрана целта на учението е „да се повиши оперативната готовност чрез проверка на процедурите за прилагане на специални планове, в рамките на оперативното планиране на Генералния щаб".

По информация на електронното издание на в. „Катимерини" в учението участват над 60 изтребителя, целият флот на гръцките военноморски сили, както и специални части, разположени на 30 острова в Егейско море, и армейски формирования, разположени в северния граничен район Еврос.

Учението е резултат от издаден от турската станция в Измир навигационен телекс (навтекс), с който са запазени зони за изследвания от турския проучвателен кораб „Пири Рейс" (Piri Reis). Очакваше се проучванията на „Пири Рейс" да започнат този понеделник, но гръцки представители заявиха, че корабът е останал закотвен в пристанището на Измир, което Атина е интерпретирала като евентуален знак за колебание в Анкара, отбелязва „Катимерини".

