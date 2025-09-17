Премиерът на Румъния: Страната не може да завърши годината с дефицит под 8%

Премиерът на Румъния Илие Боложан заяви, че страната не може да завърши годината с дефицит под осем процента. Това коментира той в ефира на телевизия Антена3, цитирана от БТА.

Той допълни, че настоящият дефицит е по-висок от този, който е бил обявен в началото и в средата на годината, но увери, че ще бъде намален след всички бюджетно-фискални мерки, предприети от правителството.

„Между данните, които официално получихме, когато това правителство беше назначено и данните, които наблюдавахме след това, видяхме, че имаше много разходи, които не бяха включени в бюджета и бяха бъдещи задължения за плащане", коментира румънският премиер.

В понеделник той ще бъде в Брюксел, за да обсъди с европейските представители въпросите за румънските заеми и бюджетния дефицит.

„За да изясним аспектите, свързани с нашите кредити, да изясним аспектите, свързани с дефицита, наистина да създадем образ, какъвто искам за нашата страна – образ на сериозност, на доверие", посочи Боложан в ефира на Антена3.

Темата влиза и в дневния ред на днешното заседание на управляващата коалиция, съобщава Диджи24. Очаква се да бъдат дискутирани теми като тавана на цените на храните, инфлацията и съкращенията в местната администрация. Последният въпрос предизвика разногласия в коалицията и протести на улицата.

Премиерът Илие Боложан дори заплаши да подаде оставка, ако реформата не бъде прокарана. Той настоява за 40 процента съкращение на общия брой заети и незаети позиции в местната администрация. Социалдемократическата партия смята, че всяко кметство трябва да има свобода на действие, за да види къде да съкращава.

„Не използвам оставката като форма на натиск, никога не съм го правил. Но когато заемаш публична длъжност и знаеш какво трябва да се направи, знаеш и какъв е планът, който трябва да изпълниш, въз основа на който си приел позицията, е доказателство за отговорност да настояваш нещата да се правят по правилния начин. В противен случай, ако просто се преструваме, както в други периоди, само ще се върнем към трудностите", коментира Боложан броени часове преди днешната среща.