ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21312748 www.24chasa.bg

Най-малко двама са убити при стрелба във Виена (Снимки)

3264
Пистолет СНИМКА: Pixabay

През нощта на 16 септември най-малко двама души бяха убити при стрелба във Виена. Това съобщават австрийските медии, цитирани от БТА.

Единият от загиналите вероятно е предполагаемият извършител на убийство в апартамент в столичния квартал "Леополдщат", 44 годишен мъж, който се е опитал да избяга от полицията. В жилището, където е станал инцидентът, е намерена 44-годишна жена без признаци на живот. С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж, съобщи Кристоф Мирау, говорител на Виенската здравна асоциация пред австрийското радио и телевизия ОРФ. 

Според информация на полицията пред ОРФ, е последвала улична престрелка между полицията и нападателя, който се е опитал да избяга с автомобил. Малко по-късно е бил намерен мъртъв в същото превозно средство недалеч от местопроизшествието, съобщи в интервю за ОРФ полицейската говорителка Юлия Шик. Тя посочи, че точните обстоятелства все още не са ясни, отношенията между жертвите и предполагаемия извършител са предмет на разследване от страна на регионалната полицейска дирекция. Според информацията двама непълнолетни членове на семейството са били намерени физически невредими. 

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание