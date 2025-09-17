Най-малко двама са убити при стрелба във Виена (Снимки)

През нощта на 16 септември най-малко двама души бяха убити при стрелба във Виена. Това съобщават австрийските медии, цитирани от БТА.

Единият от загиналите вероятно е предполагаемият извършител на убийство в апартамент в столичния квартал "Леополдщат", 44 годишен мъж, който се е опитал да избяга от полицията. В жилището, където е станал инцидентът, е намерена 44-годишна жена без признаци на живот. С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж, съобщи Кристоф Мирау, говорител на Виенската здравна асоциация пред австрийското радио и телевизия ОРФ. In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine blutige Beziehungstat ereignet. Ein Mann soll seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. https://t.co/TuLe9GKCf0 pic.twitter.com/BnbtTvjuBI — Kronen Zeitung (@krone_at) September 16, 2025