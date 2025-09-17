КМГ: Антониу Гутериш: Китайските инициативи за глобално развитие и управление отговарят напълно на духа на Устава на ООН

Предложените от Китай редица инициативи, свързани с глобално развитие и управление, отговарят напълно на духа на Устава на ООН, заяви на пресконференция вчера генералният секретар на организацията Антониу Гутериш, цитиран от КМГ.

Китайските инициативи съответстват на принципа на многостранността, подкрепят централната роля на ООН в един многополюсен свят и в стремежа за сътрудничество между държавите и мирно разрешаване на конфликтите, посочи той.

Гутериш каза също, че геополитическите различия в световен мащаб се разширяват, конфликтите се разрастват хаотично, множество престъпления остават ненаказани, новите технологии се развиват бурно без защитни бариери, а неравенствата се задълбочават. На този фон – по думите му – 80-а сесия на Общото събрание на ООН през следващата седмица ще се опита да предостави възможност за диалог и посредничество.