КМГ: В Пекин започна 12-ото издание на форума „Сяншан"

Днес, като част от дванадесетото издание на Пекинския форум „Сяншан", се проведе диалог „Сяншанска визия" (Xiangshan Vision), съобщи КМГ.

Форумът, който се провежда от 17 до 19 септември, има за тема „Съвместно поддържане на международния ред и насърчаване на мирното развитие", а сред основните му акценти са пътищата за реализиране на предложените от Китай инициативи за глобална сигурност и глобално управление, като част от изграждането на общност на споделена съдба.

На него присъстват официални делегации от над 100 страни, международни организации, като общият брой на регистрираните участници надхвърля 1800.

В рамките на диалога „Сяншанска визия" бяха организирани шест дискусионни сесии на различни теми, сред които „световното значение на победата срещу фашизма".