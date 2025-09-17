ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21312883 www.24chasa.bg

КМГ: Китай започна изграждането на ултрависоковолтова електропреносна линия от Сидзан до Големия залив

740
Електропреносната линия ще бъде дълга 2681 километра. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Във вторник Китай даде старт на строителството на ултрависоковолтова (ultra-high voltage; UHV) линия за пренос на енергия, която ще свърже автономния регион Сидзан (Тибет) с района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао в Южен Китай, съобщи КМГ.

Проектът е с дължина около 2681 км и инвестиция от 53,2 млрд. юана (около 7,5 млрд. щатски долара), с номинален капацитет 10 GW. След въвеждането му в експлоатация през 2029 г. той ще доставя над 43 млрд. kWh чиста енергия годишно.

В последните години Китай активно развива мрежата от ултрависоковолтови линии, за да насочи ресурсите от районите, богати на енергийни ресурси, в западната част на страната към индустриализирания изток. С това Китай се стреми да насърчи зеленото икономическо развитие.

Електропреносната линия ще бъде дълга 2681 километра. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание