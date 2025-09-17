ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

КМГ: Китай е с ключов принос за възстановяването на озоновия слой

Китай е елиминирал около 628 хил. тона вещества, увреждащи озоновия слой (ODS). Това всъщност представлява повече от половината от общото количество, премахнато от развиващите се страни след подписването на Виенската конвенция преди 40 години, съобщава КМГ.

След присъединяването си към Монреалския протокол през 1991 г. и приемането на Споразумението от Кигали през 2021 г., страната засили контрола върху не-CO₂ парниковите газове, включително хидрофлуоровъглеводородите. Благодарение на международното сътрудничество вече са изведени от употреба 99 на сто от тези вещества, а озоновият слой се възстановява стабилно.

Китайската проактивна политика в тази сфера показва ангажимента на страната към глобалната екологична защита и устойчивото развитие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

