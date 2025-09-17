ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

Безредици в център за мигранти на остров Крит

Мигранти СНИМКА: Pixabay

През нощта на 16 септември са възникнали безредици в център за временно настаняване на мигранти в района на град Хания на гръцкия остров Крит. Това съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

По информация на гръцката обществена телевизия ERT вълненията са започнали, когато някои мигранти са поискали да напуснат, докато други източници посочват, че сблъсъците са били предизвикани от спорове за храна, отбелязва „Катимерини".

По време на инцидентите части от съоръжението са били повредени, като се твърди, че лица са демонтирали главното електрическо табло и са премахнали вентилационни решетки. Бреговата охрана и полицейските части са се намесили, за да възстановят реда в центъра за временно настаняване.

След напускането на 166 души предната нощ, в центъра остават настанени общо 1013 мигранти, информира „Катимерини".

