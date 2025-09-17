Съпругата на Навални: Алексей е бил отровен, потвърдено е от западна лаборатория (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Покойният руски опозиционен лидер Алексей Навални е бил отровен. Това показва анализ на западна лаборатория, съобщи вдовицата му Юлия.

На 16 февруари 2024 г. руските власти обявиха, че Навални е починал в отдалечена руска наказателна колония, където изтърпяваше присъда. Тогава Навална отхвърли информацията от руските разследващи, че Навални е починал от "комбинация от заболявания".

Юлия Навална публикува видео в "Екс", в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала. "Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей е бил убит. По-конкретно, той е бил отровен", заяви Навална. Тя поиска лабораториите да публикуват заключенията си относно това, което тя нарича "неудобната истина".

Тя не посочи какъв отровен агент са открили лабораториите.

Юлия многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля като нелепо.

Навални беше определен от руските власти като екстремист и всеки, който спомене името му или това на антикорупционната му фондация, подлежи на глоба и до четири години затвор при повторно нарушение, пише БНТ.

Съпругата на Навални Юлия, западни лидери и съмишлениците на руския опозиционер обвиниха за смъртта му руския президент Владимир Путин. Руските власти отричат да са замесени. Приживе юристът по професия Алексей Навални обвиняваше управляващите в Русия в корупция и казваше, че ще се бори докрай, за да види „красивата Русия на бъдещето".