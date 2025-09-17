ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

"Политико": ЕК готви мерки срещу Израел, България е против

1744
България е сред страните, които се очаква да блокират повечето предложения на Европейската комисия за санкции срещу Израел заради действията му в Ивицата Газа, пише "Политико".

Това вероятно ще стане на днешната среща в Брюксел на постоянните представители на страните членки на ЕС. Подобни действия се очакват също от Италия, Чехия, Австрия, Унгария и Германия.

Предложенията, които трябва да бъдат оповестени днес, включват търговски ограничения и мерки срещу израелски министри и еврейски заселници екстремисти. Повод е доклад на независима група към ООН, според който действията на Израел в Газа отговарят на юридическата дефиниция за геноцид.

Основен елемент на пакета е възможното спиране на преференциалната търговия по силата на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел. Това е сделка на стойност над 42 милиарда евро, от които 37% са с преференциални условия.

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче даде сигнал, че страната му не е готова да подкрепи цялостен пакет от наказателни мерки, особено когато става въпрос за стратегическия съюз между Берлин и Тел Авив, изграден върху исторически основания, свързани с Холокоста, отбелязва "Политико", цитирана от БНР

Същевременно неофициални източници посочват, че Германия може да подкрепи санкции срещу заселници екстремисти.

