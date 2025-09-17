САЩ спират финансирането на редица изследвания за рак

Администрацията на Доналд Тръмп драстично е съкратила финансирането на научни изследвания върху рака в САЩ, застрашавайки водещата роля на страната в науката, пише "Ню Йорк Таймс".

"Ние сме велики в науката," казва пред "Ню Йорк Таймс" Харолд Варъмус, бивш директор на Националния здравен институт (NIH) и носител на Нобелова награда. "Защо бихме искали да унищожим едно от най-големите си богатства?"

През първите три месеца от втория си мандат Тръмп е съкратил 2,7 милиарда долара от бюджета на NIH. Особено засегнати са федералните програми за изследване на рака — критиците предупреждават, че това ще спре напредъка към откриване на ефективни терапии.

Администрацията във Вашингтон е предложила нов кръг от съкращения за следващата година — например бюджетът на Националния институт по рака да падне от 7,2 милиарда на 4,5 милиарда долара.

Петгодишната преживяемост при рак се е повишила от едва 49% през 70-те години до 68% днес. Влиянието на съкращенията може да е огромно, а това засяга милиони американци. Според Националния институт по рака около 38,9% от жителите на САЩ ще бъдат диагностицирани с рак в някакъв момент от живота си.

Движението за съкращения се подхранва от недоверие сред много консерватори към здравната система, която според тях е корумпирана, потискаща и политизирана — особено след локдауните по време на COVID пандемията.

Републиканците използват като претекст за орязванията грантове отпускани за малцинства, включително транссексуални, в здравната система. Съкращенията обаче надхвърлят това. Министърът на здравеопазването Робърт Кенеди-младши вече е спрял обещаващи разработки в областта на иРНК, които според експерти можели да доведат до универсална ваксина срещу рак.

Именно това прави съкращенията толкова тревожни — днес знаем много повече за рака и сме на прага на изключителни научни пробиви, като нови методи за лъчетерапия, които са по-прецизни и щадят здравите тъкани, пише "Ню Йорк Таймс".

"Смятам, че сме една от малкото лаборатории в страната, която се специализира в бариерите пред доставката на лекарства при детски мозъчни тумори," казва професор Рейчъл Сириани от Медицинското училище Chan към Университета на Масачузетс.

Изследванията ѝ са насочени към бързоразвиващ се мозъчен рак при деца, наречен медулобластом. "Когато ме премахнете от екосистемата, премахвате нещо, което не може да бъде заменено."

Междувременно водещи учени обмислят да напуснат САЩ. Нобеловият лауреат Харолд Варъмус вече е получил покани от чужди правителства, за да продължи изследванията си в други държави, пише Дир.бг.