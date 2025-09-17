Шефката на ЕП ще посети Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес, че ще посети украинската столица Киев, съобщи Укринформ, като се позова на нейна публикация в социалните мрежи.

"Следваща спирка: Киев", отбелязва малтийката в текст към снимка, на която тя е застанала до украински влак.

На 12 септември в Киев пристигна новият външен министър на Великобритания Ивет Купър и обяви, че Лондон ще предостави целева подкрепа на Украйна за посрещане на неотложни нужди през зимния период и догодина в размер на 142 милиона британски лири, пише БТА.