ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

Шефката на ЕП ще посети Киев

Роберта Мецола КАДЪР: Екс/Официален профил

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес, че ще посети украинската столица Киев, съобщи Укринформ, като се позова на нейна публикация в социалните мрежи.

"Следваща спирка: Киев", отбелязва малтийката в текст към снимка, на която тя е застанала до украински влак.

На 12 септември в Киев пристигна новият външен министър на Великобритания Ивет Купър и обяви, че Лондон ще предостави целева подкрепа на Украйна за посрещане на неотложни нужди през зимния период и догодина в размер на 142 милиона британски лири, пише БТА. 

 

 

