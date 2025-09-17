Шефката на ЕП ще посети Киев

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес, че ще посети украинската столица Киев, съобщи Укринформ, като се позова на нейна публикация в социалните мрежи.
"Следваща спирка: Киев", отбелязва малтийката в текст към снимка, на която тя е застанала до украински влак.
На 12 септември в Киев пристигна новият външен министър на Великобритания Ивет Купър и обяви, че Лондон ще предостави целева подкрепа на Украйна за посрещане на неотложни нужди през зимния период и догодина в размер на 142 милиона британски лири, пише БТА.