Заподозреният за изчезването на Мадлин Маккан е освободен от затвора

Основният заподозрян за изчезването на британското момиче Мадлин Маккан през 2007 г. е освободен от затвор в Германия, след като излежа присъда по друго дело за изнасилване, съобщи полицията, предаде ДПА.

Германецът беше зад решетките в северния град Зенде, близо до Хановер, след като през 2019 г. беше признат за виновен в изнасилването на 72-годишна американка в Португалия.

Германските следователи подозират 48-годишния мъж и в убийството на 3-годишната Маккан, която изчезна от португалски курорт на 3 май 2007 г.

Заподозреният не е обвинен във връзка с делото и отхвърля всички обвинения.

Делото Маккан е едно от най-известните дела за изчезнали лица в съвременната история и предизвика разследвания в цяла Европа, припомня ДПА, цитирана от БТА.