Израел е нанесъл удари по над 150 цели в град Газа от вчера

Израелската армия обяви днес, че е нанесла удари по повече от 150 цели в град Газа от началото на мащабната сухопътна офанзива, започнала вчера с цел унищожаване на "Хамас", предаде Франс прес.

"През последните два дни (военновъздушните сили) и артилерийските сили нанесоха удари по над 150 терористични цели в град Газа в подкрепа на войските, които действат в района“, се посочва в изявление на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

От своя страна, Гражданската отбрана на Газа, аварийно-спасителна служба, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес за смъртта на 12 души при израелски удари или обстрел в целия анклав от началото на деня, след като вчера бяха регистрирани над 46 загинали, пише БТА.