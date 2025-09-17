Принц Уилям и Кейт посрещнаха Доналд и Мелания Тръмп в Уиндзор (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Уилям и Кейт, принцесата на Уелс, официално посрещнаха Доналд Тръмп и Мелания в имението Уиндзор, с което започна втората държавна визита на бившия американски президент във Великобритания. След церемониално кацане на хеликоптера Marine One в оградената градина, кралското семейство приветства гостите с редица официални прояви и срещи с крал Чарлз III и кралица Камила.

В рамките на редица церемониални прояви, добавени към програмата на американския лидер, хеликоптерът кацна на тревата в градината, разположена в частния парк Home Park.

Уилям и Кейт посрещнаха семейство Тръмп и се разходиха с тях до Виктория Хаус, където се срещнаха с крал Чарлз III и кралица Камила, за да дадат старт на пътуването.

Кралицата прекара вчерашния следобед в почивка в Уиндзорския замък, след като се отказа от това да участва в погребението на херцогинята на Кент в Уестминстърската катедрала, поради остър синузит, но кралските помощници заявиха, че тя се е възстановила, за да посрещне семейство Тръмп днес.

Графикът беше леко закъснял, като г-н Тръмп пристигна след планираното време от 11:55 ч. Кралят пристигна с кралицата в държавния Бентли в 12:02 ч.

Камила беше снимана с ярка сапфирено синя рокля, палто от Fiona Clare и шапка от Philip Treacy, както и брошка със сапфири и диаманти. Кейт беше с рокля от Emilia Wickstead, шапка от Jane Taylor и брошка с пера.

Беше взето решение да се използва малко известната Виктория Хаус в Кралските градини във Фрогмор като фон за началото на голямата кралска офанзива на чар.