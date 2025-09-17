ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Латвия задържаха мъж, заподозрян в шпионаж в пол...

Руската Държавна дума денонсира Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията

Русия СНИМКА: Пиксабей

Руската Държавна дума (долната камара на руския парламент) прие днес законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията на Съвета на Европа, внесен в началото на месеца от руския президент Владимир Путин, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

По-рано председателят на Държавната дума Вячеслав Володин отбеляза, че участието на Русия в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание "е блокирано от самия Съвет на Европа, който от декември 2023 г. не позволява на Москва да излъчи нов член на комитета, който да представлява Руската федерация".

В пояснителна бележка към приетия законопроект се посочва, че тези "дискриминационни обстоятелства" нарушават представителните права на Русия в комитета и подкопават работата на механизъма на взаимен мониторинг на спазването на международните задължения в сферата на защитата от изтезания, "вследствие на което се предлага да се денонсира посочената конвенция и протоколите към нея", отбелязва ТАСС.

    

