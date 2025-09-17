Кремъл отказа да коментира думите на Юлия Навална, че Алексей е бил отровен

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга й Алексей Навални, съобщи ТАСС.

"Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.

Навална заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга й, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Песков отговори отрицателно на въпроса дали изявленията на Навална могат да повлияят на политическата ситуация и уреждането на украинския конфликт. "Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес", подчерта той.

В този контекст говорителят на Кремъл допълни, че Русия би предпочела да уреди ситуацията около Украйна по дипломатически път и е отворена за преговори. Песков каза това, коментирайки думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към всички страни от НАТО да се откажат от руския петрол.

"Ние запазваме позицията си, запазваме отвореност към преговорния процес. Продължаваме да заявяваме, че за нас за предпочитане е уреждането на украинската криза с политически и дипломатически средства. Затова позицията ни тук е добре известна, тя не се е променила“, каза Песков.