В Латвия задържаха мъж, заподозрян в шпионаж в полза на Москва

Службата за сигурност на Латвия (VDD) съобщи днес за арест на латвийски гражданин, заподозрян в събиране и предоставяне на Москва на информация за военни съоръжения и операции на територията на страната, която е член на НАТО и ЕС, предаде Франс прес.

Мъжът, чиято самоличност не е разкрита, е "предоставил на руските служби за разузнаване и сигурност информация за местоположението, плановете и мерките за сигурност" на латвийски военни съоръжения, както и за "изграждането на нови военни съоръжения, за учения и за присъствието на войски от други държави членки на НАТО", се казва в съобщение на латвийското контраразузнаване.

Заподозреният също така е споделил с руските служби информация, "която може да бъде използвана срещу интересите на националната сигурност на Латвия и други държави от Балтийския район".

Арестуваният в края на август мъж може да получи до 10 години затвор, а имуществото му да бъде конфискувано, пише БТА.

Латвия и другите две балтийски държави са членки на НАТО от 2004 г. Въпреки това те се опасяват, че може да станат следващите цели на Владимир Путин, припомня АФП.