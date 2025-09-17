ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 7 часа и половина дебат: Утре в 16,45 ч. глас...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21314907 www.24chasa.bg

Кая Калас: Следващите санкции срещу Русия трябва да засегнат банките, енергийните компании и криптовалутите

Николай Желязков, БТА

2016
Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както криптовалутите, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите.

Тя отбеляза, че ЕК съгласува тясно със САЩ новите мерки. По нейните думи скоро комисията ще представи предложение със списък за допълнителни санкции, който подлежи на одобрение от Съвета на ЕС.

В последните дни Русия разширява войната в Украйна с навлизането в Полша и Румъния, посочи тя по повод инцидентите с руски дронове. По нейните думи това е следваща и по-опасна фаза от войната. Според нея руският президент Владимир Путин подлага на проверка Запада и, ако усети някаква слабост, ще продължи с натиска.

Европа трябва да отговори твърдо, каза Калас. Основна част от усилията за прекратяване на конфликта са насочени към ограничаване на достъпа на Русия до средства за водене на война, поясни тя.

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание