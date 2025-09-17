ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Шофьор се вряза в портала на сграда на ФБР, хвърли американското знаме и избяга

Шофьор се вряза в портала на сграда на ФБР СНИМКА: Екс/FBIPittsburgh

Шофьор се блъсна с колата си в портала на сградата на ФБР в Питсбърг, след което взе американско знаме от задната седалка и го хвърли върху портала, а после избяга, съобщиха американските власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА. 

Колата се е блъснала в желязната врата на портала около 2:40 сутринта местно време, съобщи ФБР, а властите са предприели издирване на мъжа. На мястото са пристигнали следователи, включително екип за обезвреждане на бомби.

"Този инцидент се смята за целенасочена атака срещу ФБР", се казва в изявление на агенцията, публикувано в интернет. "Няма ранени служители на ФБР", се допълва в изявлението.

Кристофър Джордано, помощник-специален агент, който е ръководител на местния офис на ФБР в Питсбърг, каза пред журналисти, че колата изглежда е имала някакъв вид послание на един от страничните си прозорци.

Джордано каза, че мъжът е известен на ФБР. "Той дойде тук, в местния офис на ФБР, преди няколко седмици, за да подаде жалба, която не беше особено смислена", каза Джордано.

