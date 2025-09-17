Масов бой с мечове пред дюнерджийница във Великобритания (Видео)

Масов бой с мечове мечове, ножове и метални пръти се разрази пред дюнерджийница във Великобритания. Седем мъже са заплашени от затвор заради сбиването, което избухна между две враждуващи семейни групи на оживена главна улица в град Нюпорт, Уелс.

Мъжете и тийнейджър признаха участието си в масовия бой, при който са били използвани ножове, метални тръби и меч пред дюнерджийницата и магазин за хранителни стоки.

3000-годишна златна гривна изчезна от музей в Египет

3000-годишна златна гривна изчезна от музей в Египет

Украшението датира от времето на Аменемопе, фараон от 21-вата династия на Египет (1070–945 г. пр.н.е.)

Четирима мъже са били ранени в кървавата схватка, а някои от обвиняемите се появиха в съда превързани, пише британското издание „Сън".

Оживеният търговски път в центъра на Нюпорт, Гуент - само на кратко разстояние от главното полицейско управление на града - беше затворен за три часа след кървавата свада. Съдът изслуша, че „мащабното избухване на насилие" е свързано с предполагаем спор между две семейства, пише Би Ти Ви.

Воюващите членове на семейството, на възраст между 17 и 52 години, всички от Нюпорт, признаха обвинението в Кралския съд на Кардиф. Всички те са били с турски преводач в съда.