Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Поне един е убит при руски удар в село Слатино в Харковска област

СНИМКА: Ройтерс

Най-малко един човек беше убит при руски удар в село Слатино в украинската Харковска област, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

Началникът на военното управление на град Дерхачи Вячеслав Задоренко съобщи, че днес по обед руските сили са предприели атака с реактивни системи за залпов огън, пише БТА. 

"По предварителни данни в 12:50 ч. руснаците са нанесли удар с реактивни системи за залпов огън по Слатино. В резултат на удара е загинал един жител. Избухнали са пожари в частни домове в различни райони на селото", пише Задоренко в изявление, публикувано в "Телеграм".

На място са изпратени екипи на държавната служба за извънредни ситуации, заяви ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. 

 

СНИМКА: Ройтерс

