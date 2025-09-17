Китай е категорично несъгласна с разширяването на военните действия на Израел в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай изрази категоричното си несъгласие с разширяването на военните действия от страна на Израел в ивицата Газа и призова израелските власти незабавно да прекратят бойните действия, заяви говорител на китайското външно министерство, цитиран от АФП.

"Китай осъжда всички действия, които застрашават живота на цивилни", каза говорителят Лин Цзян в коментар за мащабната сухопътна офанзива на Израел в град Газа, започнала вчера, пише БТА.

"Призоваваме Израел да се вслуша в настоятелните призиви на международната общност и незабавно да прекрати военната операция в Газа. Необходим е цялостен и траен мир, за да бъде предотвратена още по-сериозна хуманитарна криза", допълни Лин Цзян.