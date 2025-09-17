ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21315282 www.24chasa.bg

Китай е категорично несъгласна с разширяването на военните действия на Израел в Газа

1056
СНИМКА: Pixabay

Китай изрази категоричното си несъгласие с разширяването на военните действия от страна на Израел в ивицата Газа и призова израелските власти незабавно да прекратят бойните действия, заяви говорител на китайското външно министерство, цитиран от АФП. 

"Китай осъжда всички действия, които застрашават живота на цивилни", каза говорителят Лин Цзян в коментар за мащабната сухопътна офанзива на Израел в град Газа, започнала вчера, пише БТА. 

"Призоваваме Израел да се вслуша в настоятелните призиви на международната общност и незабавно да прекрати военната операция в Газа. Необходим е цялостен и траен мир, за да бъде предотвратена още по-сериозна хуманитарна криза", допълни Лин Цзян. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание