Мецола: В Киев ще има постоянно представителство на Европейския парламент

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола ще открие постоянно представителство на тази институция в Киев, предаде Укринформ, допълвайки, че тя е обявила това по време на речта си във Върховната рада на Украйна.

"Аз съм тук тази седмица, за да засиля още повече нашето сътрудничество. Откриваме постоянното представителство на Европейския парламент в Киев, за да можем да присъстваме в Украйна и да работим заедно с вас всеки ден. Това беше нашето обещание към вас и ние го изпълняваме", заяви председателката на Европейския парламент.

Тя започна речта си в Радата, като отдаде почит на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, който беше убит в Лвов.

Мецола отбеляза също, че преди да посети украинския парламент, е посетила мемориалната стена, където е посетела паметта на загиналите войници, борили се за свободата и независимостта на Украйна.

В речта си председателката на Европарламента подчерта също важността на санкционния натиск върху Русия, връщането на отвлечените украински деца и подкрепата за въоръжените сили на Украйна, пише БТА.