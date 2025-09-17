ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Линейките в Истанбул ще дават сигнал чрез радио апаратите на колите, за да си проправят път

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Благодарение на нова система, разработена от Районната служба по здравеопазването в Истанбул, линейките в града ще могат да предупреждават автомобилите в радиус от 50 м чрез сигнал по радиото, за да си проправят път в трафика, съобщи сайтът Хаберлер. 

По информация на Хаберлер устройствата, които ще бъдат монтирани във всички линейки в града, ще заглушават радио сигнала в периметър от 50 м около автомобилите на спешна помощ и ще пускат съобщения, приканващи водачите да им направят път, пише БТА. 

Целта на нововъведението е участниците в движението да бъдат информирани за приближаването на линейките в случаите, когато сирените им не са заглушени от силна музика или други звуци. С помощта на новата система се очаква времето за чакане на линейките на светофарите и натоварените кръстовища да намалее, благодарение на което да бъдат спасени повече животи, отбелязва Хаберлер. 

Истанбул СНИМКА: Pixabay

