Кремъл: Не е имало намеса от Русия в президентските избори в Румъния през 2024 г.

Румънската телевизия Диджи 24 цитира днес реакция на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков във връзка с изявлението на главния прокурор на Румъния Алекс Флоренца за намеса на Русия в президентските избори през 2024 г. Изявлението на главния прокурор на Румъния не е вярно, е заявил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков за руската медия RBK, съобщава Диджи24.

„Не, не е вярно. Нека си спомним как Вашингтон обвини Русия в намеса в изборите, в опити за дестабилизация и т.н. После самите те признаха, че не е така. Същото важи и за Румъния“, коментира Песков.

По-рано и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи обвиненията срещу Москва като неоснователни и нелепи, пише БТА.

„Отговорът на говорителя на Кремъл във връзка с делото на Главната прокуратура на Румъния е в същия дух на манипулация и отричане на очевидни доказателства относно участието на Русия в опита за промяна на резултата от изборите в Румъния. Многократното отричане не променя реалността, записана в официални доклади и документи на наказателното преследване. Руската намеса е документирана. В Румъния институциите си вършат работата и ще представят доказателствата пред съдиите“, написа междувременно на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук временният лидер на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну.

Реакциите идват, след като във вторник главният прокурор на Румъния Алекс Флоренца представи резултатите от разследването за анулирането на президентските избори от ноември 2024 г. Той твърди, че решението е повлияно от мащабна хибридна война, организирана от Русия, която комбинира кибератаки срещу ключови институции с агресивна онлайн кампания, провеждана чрез изкуствен интелект.