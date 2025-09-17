Украйна ратифицира 100-годишно партньорство за сигурност с Обединеното кралство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парламентът на Украйна ратифицира историческо споразумение с Обединеното кралство, с което се установява „100-годишно партньорство", насочено към укрепване на отбраната, сигурността и икономическото сътрудничество за бъдещите поколения.

Мярката бе приета с 295 гласа „за", според информация на депутата Ярослав Железняк от 17 септември.

Споразумението беше подписано на 16 януари и бе определено от официални лица като историческа стъпка в задълбочаването на двустранните отношения.

Неговите разпоредби обхващат широк спектър от области, от военно сътрудничество до търговия и културен обмен, съобщава БГНЕС.

Ключовите точки на пакта включват:

-разширяване на сътрудничеството в областта на отбраната и връзките в областта на сигурността;

-постигане на консенсус по кандидатурата на Украйна за членство в НАТО;

-изграждане на партньорства в областта на морската сигурност;

-увеличаване на икономическото и търговското сътрудничество;

-засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката, климата и прехода към чиста енергия;

-укрепване на механизмите за правосъдие и отчетност;

-борба с чуждестранната дезинформация и намеса;

-насърчаване на лидерството в областта на науката, технологиите и иновациите;

-разширяване на сътрудничеството в областта на правата на човека, равенството между половете, социалната интеграция и защитата;

-координиране на политиките в областта на миграцията.

Като част от споразумението, Обединеното кралство ще разшири ролята си в обучението на украински пилоти на изтребители и ще съдейства за осигуряването на самолети, отговарящи на стандартите на НАТО, за Киев.

Партньорството предвижда и по-задълбочено сътрудничество в областта на оръжията с голям обсег и инвестиции в отбранителната промишленост на Украйна, по-специално в производството на дронове.

Официални лица в Киев определиха пакта като символичен и практичен – споразумение, което подчертава дългосрочния ангажимент на Великобритания към суверенитета и сигурността на Украйна, като същевременно укрепва способността ѝ да устои на руската агресия