Саудитска Арабия осъди сухопътната операция на Израел в Газа

Саудитска Арабия осъди по "възможно най-категоричния начин" израелската сухопътна операция в Газа, ден след като Израел започна нападението си срещу палестинския анклав, с което заплашваше от дълго време насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Кралството също отправи призив към членовете на Съвета на сигурността на ООН да се намесят, за да спрат "убийствата, глада и принудителното изселване на палестинците, причинени от Израел", съобщи саудитското Министерство на външните работи.

Вълна от критики от страни от Близкия изток последва, след като Израел започна наземната атака за поемане на контрол на главния градски център в ивицата Газа, към които се присъедини и Катар, играещ ролята на домакин и посредник в преговорите за примирие. Катар определи от своя страна нападението като "продължение на войната на геноцид" на Израел.

 

